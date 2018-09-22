ليبيا تدعو إلى تحرك أممي بشأن معارك طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت الحكومة الليبية المعترفُ بها دولياً الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية أكثرَ حزماً وفاعلية لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس،

وأسفرت المعارك منذ أواخر أغسطس عن أكثر من مئة قتيل، الأمر الذي دفع بحكومة الوفاق الوطني إلى إصدار بيان تدعو فيه بعثة الأمم المتحدة إلى وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا.



وتراجعت صباح السبت حدة المعارك غداة اشتباكات أدت إلى مقتل 15 شخصاً وجرح العشرات، بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة وداد أبو النيران.



وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر من مئة منذ اندلاع الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية في 26 أغسطس (آب) الماضي، بحسب السلطات الصحية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.



ومنذ إطاحة نظام معمّر القذافي ومقتله خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحاً للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.



وعلى الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، تجددت المعارك هذا الأسبوع وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.



وتأتي غالبية الفصائل المسلحة من مصراتة، ثالث أكبر مدن البلاد، وترهونة الواقعة في جنوب شرق ليبيا.



وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه لتزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب ما أعلن الجمعة المتحدث باسمه.



ودعا غوتيريش الفصائل المسلحة إلى الالتزام بالهدنة و"الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معاناة المدنيين".

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