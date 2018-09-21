واشنطن تحذر إيران من الأضرار بمصالحها في العراق

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من الإضرار بالمصالح الأمريكية في العراق محملة إياها المسؤولية عن أي هجمات على المنشآت الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: "لقد شهدنا - كما قال الوزير الأسبوع الماضي - هجمات بصورايخ الكاتيوشا على منشآتنا في البصرة، كما وقع حادث لسفارتنا في بغداد وتم قصف منشآت كردية في الشمال."

وأضافت: "إيران تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة وتستمر في الهجوم على الحكومات والأفراد من خلال الميليشيات الموالية لها... سنحملهم المسؤولية عن فقدان حياة أي أمريكي... أريد أن يكون هذا واضحا تماما."

الخارجية الأمريكية: إيران تسهل من اتساع نفوذ القاعدة

كما أصدرت وزارةُ الخارجية الأمريكية تقاريرها السنوية عن الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مؤكدةً على أن إيران سمحت لتنظيمِ القاعدةِ باتساع رقعته على الأراضي الإيرانية.

كما أفادت التقارير أن إيران سمحت لمنسقي القاعدة بتسييرِ خَطِ إمدادٍ رئيسٍ عبر إيران منذ عام 2009، ما مكن القاعدة من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية تقاريرها السنوية عن الإرهاب خلال السنة السابقة، وتقول الدولة إن إيران سمحت لتنظيم القاعدة باتساع نفوذه على الأراضي الإيرانية، كما سمحت إيران لمنسقي القاعدة بتسيير خط الإمداد الرئيس عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، ما مكن القاعدة من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

ومنذ يوليو - تموز عام 2011، صرحت وزارة الخزانة الأمريكية والدوائر الحكومية مراراً وتكراراً بأن النظام الإيراني يسمح للقاعدة بالحفاظ على سير خط الإمداد الرئيس على أراضيها، ويأتي هذا الترتيب نتيجة اتفاق محدد بين الحكومة الإيرانية وقيادة تنظيم القاعدة.

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