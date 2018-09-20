اعتقال مراهقين بقضية إرهاب في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شابين في الـ15 من عمرهما، في رامسغيت جنوب شرقي إنجلترا، لتورطهما في جرائم إرهاب، وفق ما ذكرت مصادر من الشرطة المحلية.

وأعلنت الشرطة في بيان، القبض على الشابين في منزلهما للاشتباه في تجهيزهما لأعمال إرهابية، وخضوعهما حالياً للاستجواب في أحد أقسام الشرطة بالمنطقة.

وأضافت المصادر الأمنية، أنه جرى التخطيط مسبقاً للاعتقال بناءً على تحقيق مسبق، فيما أكدت انتفاء أي "خطر وشيك" على المواطنين.

وشددت الشرطة على التزامها بمحاربة "أي أيديولوجية تمثل خطورة على الأمن العام".

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع تهديد اليمين المتطرف على النحو نفسه الذي تتعامل به مع أي تهديد آخر، ما يدل على أن الاعتقالين على صلة بهذه الأيديولوجية

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