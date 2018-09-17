بريطانيا: الشرطة تدعو السكان الى عدم استخدام الصواريخ!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما يتلقى العامة إرشادات ونصائح من الجهات الأمنية، والتي تعنى بسلامتهم وأمنهم، وجميع تلك التعليمات تكون مبينة على أساس منطقي لا يستطيع أحد أن يجادل في صحته، إلا أن البريطانيين تلقوا تعليمات غريبة يصعب على العاقل تقبلها.

إذ نشر جهاز الشرطة في بريطانيا طلباً غريباً من نوعه على تويتر، يدعو المواطنين إلى عدم استخدام الصواريخ المضادة للدبابات أمام منازلهم لمنعها من الإغلاق. ويأتي هذا الطلب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، بعد أن طوقت الشرطة في مدينة سوري أحد المنازل وجد على مدخله صاروخاً غير منفجر.

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وأرفقت الشرطة المحلية طلبها مع صورة للصاروخ الكبير الذي صادرته الأجهزة الأمنية يوم الجمعة 14 سبتمبر/أيلول قائلة "لتفادي أي حالات تطويق في منطقتكم.. نرجوكم عند العثور على صواريخ مضادة للدبابات، لا تستخدموها أمام أبواب منازلكم".

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