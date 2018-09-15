حديقة حيوان أمريكية تحتفل بأندر كائن يلقب بفأل "الشر القبيح"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من الغريب جدا أن نسمع بحيوان يلقب بلقب "الشر" نظرا لقبح شكله، في هذا الصدد احتفلت حديقة حيوان "دنفر" بولاية كولورادو الأمريكية مؤخرا، بولادة واحد من أندر و"أقبح" الحيوانات في العالم، هذا الحيوان الوليد هو "آيآي"، ينتمي إلى فصيلة القردة، وموطنه الأصلي مدغشقر، وأطلقت عليه الحديقة اسم "تونك"..

وبسبب شكله القبيح والمخيف في آن واحد، يعتبر عدد كبير من سكان القارة الأفريقية هذا الحيوان "فأل شر"، ويمتلك "آيآي" عينان قبيحتان ومخيفتان وأذنان كبيرتان، وشعر رمادي خفيف، وأصابع مخلبية يستطيع بها التقاط غذائه من الحشرات من بين فروع الأشجار، وفق ما نقلته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية

ومن غير المعروف أن عدد أفراد الحيوان المتبقية على قيد الحيوان أم لا! لكن حديقة "دنفر" تمتلك 3 أفراد منه آخرهم "تونك"، علما أن هناك نحو 24 حيوانا فقط توجد في حدائق حيوان الولايات المتحدة..

اقرأ أيضا:

حديقة حيوان لندن تغري حيواناتها بالطعام لإتمام عمليات الوزن







