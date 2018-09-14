إعصار فلورنس يتراجع إلى الفئة الاولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار فلورنس تراجعت إلى عاصفة من الفئة الأولى بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة اليوم

وأضاف المركز أن الإعصار فلورنس رُصِدَ على بعد نحو 95 كيلومترا شرقي وجنوب شرقي ويلمنجتون في نورث كارولاينا بسرعة قصوى للرياح المصاحبة بلغت 150 كيلومترا في الساعة.

وتوقع المركز تراجع قوة الإعصار مجددا خلال الأيام المقبلة مع وصوله إلى اليابسة.

وقال مسؤولون إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا وإن آلافا انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.

ووصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

ويقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرقي منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا لكن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تضرب حاليا جزر أوتر بانكس في نورث كارولاينا.

اقرأ أيضا:

ترامب يشيد بدور إدارته في مواجهة إعصار فلورنس

إلغاء مئات الرحلات الجوية بأمريكا والسبب إعصار فلورنس