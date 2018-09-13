إلغاء مئات الرحلات الجوية بأمريكا والسبب إعصار فلورنس

أخبار الآن | كارولاينا - الولايات المتحدة (وكالات )



ألغت السلطات الأمريكية مئات الرحلات في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد، بسبب تعرضها لإعصار فلورنس، الذي تسبب في إجلاء ملايين السكان من بعض السواحل الأمريكية.



وعلى الصعيد المحلي، تم إلغاء أكثر من 650 رحلة جوية من الأربعاء إلى الجمعة، حيث تم إلغاء كافة الرحلات خلال هذه الفترة، وتم الغاء ما يقرب من 195 اليوم الاربعاء مع 364 آخرين تم تأجيلهم بالفعل يوم الخميس و 95 آخرين يوم الجمعة، وفق ما نقلته صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.



وكانت جميع هذه الإلغاءات تقريبا مرتبطة بكارولينا، حيث يتوقع تعرض الولاية للإعصار بشكل كارثي ، ومن جانبها قالت سارة أورسي، المتحدثة باسم طيران ايرلاينز الأمريكية، في بيان لها: 'نتوقع أن ترتفع هذه الارقام بشكل كبير خلال الساعات الاربع والعشرين القادمة مع اقتراب العاصفة وانتهاء شركات الطيران من خطط عملياتها".

على الرغم من أن إعلان المركز الأمريكي للأعاصير أنّ الإعصار فلورنس الذي إتجه الى الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضاً من قوتّه وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية , إلا أن المركز حذر من أنّ العواصف والأمطار التي سيتسبّب بها الإعصار ستخلّف أضراراً جسيمة.

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المركز أكد في أحدث نشرة عن سير الإعصار إن فلورنس سيصطحب معه رياحاً تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة , ومع إقترابه من الساحل الشرقي للولايات المتّحدة يواصل سكان المناطق المهدّدة إستعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.



وكانت السلطات الأمريكية أصدرت أوامر بإجلاء مليون و سبع مئة ألف شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا , وهذه الولايات الثلاث هي التي كانت مهددة أكثر بالاعصار فلورنس.

وفي السياق نفسه , أعلنت العاصمة الأميركية واشنطن حالة الطوارئ إثر إقتراب الإعصار فلورنس والتي تستمر لمدة 15 يوما , وهي المرة الثانية التي تُعلن فيها حالةُ الطوارئ بسبب إعصار سنوزيلا في يناير عام 2016 عندما غطت عاصفة شتوية العاصمة واشنطن بطبقة كثيفة من الثلج.



في هذه الأثناء أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدور إدارته في مواجهة إعصار "فلورنس" القاتل، في حين شن هجومًا جديدًا على عمدة بلدية سان خوان عاصمة بورتوريكو وقال إنه لا يحظى بالتقدير , مشيراً الى أنه بمرور فترة تزيد على 24 ساعة على إعصار فلورنس، تمت مواجهة الإعصار وإجلاءُ المواطنين والحفاظُ على أرواح كثير منهم.







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