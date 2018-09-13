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ترامب يشيد بدور إدارته في مواجهة إعصار فلورنس

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (وكالات)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدور إدارته في مواجهة إعصار "فلورانس" القاتل، في حين شن هجومًا جديدًا على عمدة بلدية سان خوان عاصمة بورتوريكو، بحسب "الاندبندنت" البريطانية.

وقال ترامب إنه بمرور فترة تزيد على 24 ساعة على اعصار فلورانس، تم مواجهة الإعصار وإجلاء المواطنين والحفاظ على أرواح كثير  منهم..
 
مشيرا في ذات الوقت إلى أن إقليم بورتوريكو لا يحظى عمدته بالتقدير لأنه لم يستعد جيدًا لمواجهة الإعصار وجعل المواطنين يواجهون مشكلات كبري مع الكهرباء السيئة". 


جدير بالذكر أن ترامب أعلن هذا الأسبوع أن رد حكومته على إعصار ماريا الذي دمر طريق بورتوريكو في سبتمبر من العام الماضي، كان نجاحًا مذهلًا على الرغم من حقيقة أن ما يقرب من 3 آلاف شخص قد فقدوا حياتهم.

 

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