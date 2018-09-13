ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على المتدخلين في الانتخابات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، للصحفيين، إن الأمر التنفيذي دليل على أن الرئيس يجعل من أمن الانتخابات أولوية.

وأضاف بولتون أن الأمر سيعمل على دحض حملات التضليل أو أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات، كما أوضح كوتس من جانبه، أن الولايات المتحدة لا ترى حاليا نفس قوة التدخل الروسي التي اختبرت في 2016، لكنها لا تستبعدها.

وتابع أن الولايات المتحدة قلقة أيضا من "الأنشطة الإلكترونية للصين وكوريا الشمالية وإيران".

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة على قرار محكمة في واشنطن بسجن جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لدونالد ترامب، 14 يومًا بسبب كذبه في التحقيق حول التدخل المحتمل في العام 2016 من روسيا.

كما تم فرض غرامة قدرها 9500 دولار على بابادوبولوس، البالغ من العمر 31 عاما، والذي أقر في أكتوبر 2017 بأنه قدّم شهادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

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