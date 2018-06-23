هذا ما يجعل داعش يحرض على سجدة الملعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

لماذا يكره داعش كرة القدم سؤال أجَبنا عليه في تحليلنا السابق، فعلى غرار كرة القدم داعش يصوّر اللاعبين الذين يؤيدون سجدة الشُكر بعد فوزهم بتسجيل الأهداف وكأنهم كفّار .

تعرفوا إلى أبرز الأسباب التي تجعل داعش ينتهج هذا النهج.

اولا: بغض النظر عن تحفظ بعض رجال الدين و الشرعيين على السجود في ارض الملعب فان داعش يَعترض على السجدة ليس لمعرفةٍ فِقهية بأحكام الدين و انما لاعتراضه على كل ما يُجسد الحياة و الفرح.

ثانيا: يعترض داعش على فعل الشكر و البهجة هذا بينما تتلوث ايدي مقاتليه بشتى انواع الكراهية و الحقد. ففي قاموس داعش لا مكان للفرح و لا مكان للبهجة ولاسيما اذا كان مصدرها الشباب.

ثالثا: في نهج داعش لا مكان للاعتدال الذي يمثله لاعبون مسلمون على ارض الملعب و على رأسهم محمد صلاح و امثالِه الذين جعلوا من الرياضة مثالا يحتذى به .

اقرأ أيضا:

تعرفوا على لاعب كرة القدم إمام مسجد في شمال لبنان

أستاذ أزهري: يجب حماية الرياضيين من الجماعات المتطرفة

أستاذ أزهري: المتطرفون الذين يهددون الرياضة لا يفقهون بالدين

لهذه الأسباب داعش يطلق تهديداته لكأس العالم

لماذا يبغض داعش كأس العالم؟