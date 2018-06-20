الأمم المتحدة ترفع شعار حقوق الأطفال المولودين في الحرب

أخبار لآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رفعت الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، والحرب، شعار "حقوق الأطفال المولودون في الحرب والمآزق التي يتعرضون لها"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة هذا اليوم:"

ان الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب كثيرا ما يعانون مشاكل الهوية والانتماء لعقود بعد أن يتوقف القتال، وقد تتعرض أمهاتهم للتهميش والنبذ من جانب أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، فإننا نسعى إلى إعلاء أصوات ضحايا الحرب المنسيين هؤلاء، الذين يعانون الوصم والعار والإقصاء في مجتمعات منقسمة بسبب النزاعات المسلحة".

كما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة:"تتجلى آثار العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عبر الأجيال، من خلال الصدمة ووصمة العار، والفقر وضعف الصحة والحمل غير المرغوب فيه، ويطلق على الأطفال الذين نبع وجودهم بسبب هذا العنف بالدماء السيئة أو أطفال العدو، وينبذون من مجتمع أمهاتهم. فالأطفال الذين تكونوا بسبب الاغتصاب في أوقات الحرب غالبا ما يواجهون قضايا تتعلق بهويتهم وانتمائهم، ويستمر ذلك لعقود بعد انتهاء الحرب. ونادراً ما يتم قبولهم من قبل المجتمع، ويظل الإجهاض غير الآمن سبباً رئيسياً لوفيات الأمهات في البيئات المتضررة من النزاع.

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