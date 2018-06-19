ترامب: فصل الأطفال عن ذويهم ضروري لمقاضاة المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال الرئيسُ الأمريكي تعليقاً على موضوع فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك، إنه أمر ضروري لمقاضاة المهاجرين غير الشرعيين.

وذلك في إشارة منه إلى استمرار وتأكيد الموقف الأمريكي تجاه القضية التي أثارت جدلاً في الأوساط العالمية .

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت سياسة الفصل القسري، لأطفال المهاجرين عن ذويهم التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واعتبرت أنها بمثابة تعذيب وفق ما ينص عليه القانونان الدولي والأمريكي.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة شؤون الأمريكيتين بالمنظمة، في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، إن هذه الأعمال ينطبق عليها تعريف التعذيب في إطار القانونين الأمريكي والدولي، فهذه سياسة قاسية بشكل كبير.

وأوضحت روساس أن سياسة الفصل القسري لأطفال المهاجرين تقوم على نزع الأطفال الخائفين من أذرع والديهم واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز المزدحمة، التي هي عبارة عن أقفاص فعلية.

وأردفت أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء الآباء والأطفال، كما يعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب قانون اللجوء.

من جهتها، حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الولايات المتحدة على إعطاء الأولوية لوحدة الأسرة، ومصلحة الأطفال، عند تطبيقها السياسات الجديدة لإدارة الحدود الأمريكية-المكسيكية.

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