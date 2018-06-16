أمريكا تحذر رعاياها من خطر إرهابي في كأس العالم

أخبار الآن| واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (متابعات)



حذرت وزارة الخارجية الأمريكية راعاياها في روسيا، الجمعة، من أن الإرهابيين قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دون أن تشير إلى أي تهديد محدد، وأضافت أن الإرهابيين قد يسعون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الملاعب ومناطق المشاهدة والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى رغم أن الأمن لكأس العالم سيكون شاملا. وكما هو الحال في التحذيرات السابقة، حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى روسيا بشكل عام بسبب خطرالإرهاب علاوة على مضايقات وابتزاز المسؤولين في إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين.



وقالت الوزارة في تحذير سفر :"تمثل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم هدفا جذابا للإرهابيين"، رشح المراقبون منتخبات كل من البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا للمنافسة على لقب كأس العالم التي انطلقت فعالياتها في روسيا أول من الخميس. غير أن الفائزين المؤكدين الوحيدين في هذا الحدث هم محطات التلفزيون التي تعرض المباريات، لكن الإعلانات وحدها لم تعد قطعة الذهب كما كانت في السابق بعد أن حلت محلها الاشتراكات التي تسدد نظير خدمات البث الحصرية على غرار ما تقدمه شركات مثل «نيتفليكس إنك» و«أمازون دوت كوم إنك». وفي المقابل تغلب الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت نظيرة التلفزيون للمرة الأولى العام الماضي.



ومن شأن ذلك أن يمنح أحداثاً كبيرة بحجم كأس العالم أهمية كبيرة للقنوات الناقلة التقليدية التي تسعى إلى حصد دولارات الإعلانات من الشركات أصحاب العلامات التجارية الكبيرة. حتى وإن كان هناك دليل على ارتفاع تراجع معدلات المشاهدة التلفزيونية لبطولات الأندية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، فقد باتت الأحداث الرياضية الكبرى المناسبة الوحيدة التي تجعل الجماهير العريضة تجلس أمام شاشات التلفزيون لتشاهد عرضاً بما يتضمنه من فواصل إعلانية.



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