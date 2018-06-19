الأمم المتحدة: 68.5 مليون نازح في العالم عام 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 ملايين شخص عام 2017 في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي.

وبحسب التقرير السنوي للمفوضية السامية للاجئين تشير إلى أن الزيادة التي سجلت العام الماضي "3.1 ملايين شخص" تجاوزت إلى حد كبير تلك في 2016 "300 ألف شخص"، ويرجع ذلك إلى تضاعف عدد اللاجئين بشكل كبير.



وكشفت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وهو ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 أعوام.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن الفكرة السائدة في العديد من البلدان هي أن أزمة اللاجئين هي أزمة العالم الغني. لكنها ليست كذلك".

وأضاف جراندي خلال مؤتمر صحفي في جنيف قبل إصدار تقرير "اتجاهات عالمية" السنوي للمفوضية، أن ما يقدر بـ 85% من اللاجئين حول العالم البالغ عددهم 68.5 مليون شخص قد لجأوا إلى بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.

وبحسب بيانات المفوضية، فإن الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين في عام 2017 كانت تركيا وباكستان وأوغندا ولبنان وإيران ثم ألمانيا.

وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 70% من اللاجئين في العالم فروا من خمسة بلدان فقط هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال.

وقال جراندي إن هذا يعني أن تدفق اللاجئين يمكن أن يتباطئ إلى حد كبير إذا تم إيجاد حل لبعض الحروب والأزمات في هذه البلدان.

وأضاف: "لكننا لم نر أي تقدم جوهري في صنع السلام أو بناء السلام في أي من هذه الدول."

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