كيم جونغ أون يدفع مصوراً اعترض طريق زوجته (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تداول عدد كبير من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدا فيه غاضباً من أحد المصورين الذين اعترضوا طريق زوجته السيدة الأولى ري سول غو.

إقرأ أيضا: ما سر ورقة الـ100 $ وظهور ترامب في اجتماع زعيمي الكوريتين؟

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الفيديو التقط خلال القمة التي عقدت بين الكوريتين في الـ27 من أبريل/نيسان الماضي.

ويظهر في الفيديو الزعيم الكوري الشمالي، منتظراً زوجته التي ترافقها سيدة كوريا الجنوبية الأولى كيم جونغ سوك، خلال دخولهما إلى المنطقة منزوعة السلاح، في قرية بانمونغوم، حيث عقدت القمة، ودفع الزعيم الكوري الشمالي المصور في ظهره لإخراجه من مسار زوجته عندما اقتربت من مقابلة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

ودخلت الكوريتان حقبة سياسية جديدة، بعد أن أصبح زعيم الشمال كيم جونغ أون، أول زعيم كوري شمالي يزور الجارة الجنوبية بعد انتهاء الحرب الكورية في 1953.

وأعلنت بيونغ يانغ خلال القمة التاريخية، عزمها التخلي عن أسلحتها النووية إذا التزمت الولايات المتحدة بإنهاء الخلاف بين الجارتين، وتعهدت بعدم مهاجمة كوريا الشمالية.

للمزيد:

السبب الحقيقي وراء وقف كوريا الشمالية لتجاربها النووية