29 مليون دولار في منازل رئيس الوزراء الماليزي السابق

أخبار الآن | ماليزيا - (رويترز)

ضَبطت الشرطة الماليزية اليوم نحو 29 مليون دولار نقداً خلال عملية دهم عدد من منازل مملوكة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق جار في قضية فساد.



وأوضح رئيس قسم الجرائم التجارية، أن النقود كانت محفوظة في 35 حقيبة وكانت بعملات 26 دولة..مشيرا إلى أن قوات الأمن عثرت داخل الحقائب أيضاً على ساعات وجواهر..

وبحسب المسؤول الأمني، أستغرق حصر هذه النقود 3 أيام من موظفين بالبنوك.

وذكر سينجه أن "قوات الأمن عثرت داخل الحقائب أيضاً على ساعات وجواهر خلال المداهمة التي جرت في 18 مايو(أيار) الجاري.

وتابع "نجري حالياً عملية تقييم من أجل تحديد قيمة الساعات والمجوهرات".

وكان رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد قد أكد في 12 مايو(أيار) إعطائه أوامر بمنع سلفه من مغادرة البلاد لتورطه في قضية اختلاس أموال.

وأعلنت سلطات الهجرة في نفس اليوم منع رزاق وزوجته من مغادرة ماليزيا بعد ساعات من إعلان رزاق تخطيطه للسفر إلى إندونيسيا للاسترخاء.

وبدأت التحقيقات في قضية الفساد تلاحق رزاق منذ أن خسرالانتخابات التي نظمت في 9 مايو(أيار).

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