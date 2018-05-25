كوريا الشمالية تدمر أنفاقاً في موقع التجارب النووية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)



فجرت كوريا الشمالية أنفاقا في موقع التجارب النووية لديها، في خطوة تسعى إلى تقليص التوتر الإقليمي.

وقال صحفيون أجانب موجودون في بونغي-ري حيث يوجد موقع الاختبارات إنهم شاهدوا انفجارا كبيرا.

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وكانت كوريا الشمالية قد عرضت تدمير الموقع أوائل هذا العام كجزء من التقارب الدبلوماسي مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولكن العلماء يعتقدون أن الموقع انهار جزئيا في أعقاب آخر اختبار في شهر سبتمبر/أيلول 2017، مما جعله غير صالح للعمل.

ولم يسمح لمفتشين دوليين بحضور تدمير الموقع الواقع في منطقة جبلية شمال شرقي البلاد.

وانهارت الأنفاق في سلسلة من التفجيرات المتتابعة أمام حوالي 20 صحفيا دوليا انتقوا بعناية.

وأفادت تقارير بحدوث انفجارين في الصباح، ثم وقعت أربعة انفجارات أخرى بعد الظهر.

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