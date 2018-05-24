رئيس كوريا الجنوبية يحض ترامب وكيم على إجراء محادثات مباشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" عن أسفهِ إزاءَ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاءَ القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون, حاضاً الرجلَين على إجراء محادثات مباشرة.

ونقلَ بيان ٍ لمكتب الرئاسة في سول عن مون قولَهُ خلالَ اجتماع ٍ طارئ لمجلس ِ الأمن القومي الكوري الجنوبي، إنه من المؤسف للغاية أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لن تُـعقد بعد أن كانت مقررة ً في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

من جهة أخرى حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية من أي خطوة "طائشة" او "متهورة" بعد أن ألغى قمة مرتقبة مع كيم جونغ اون الشهر المقبل.

و قال ترامب إن كوريا الجنوبية واليابان على إستعداد للرد الى جانب الولايات المتحدة على اي "خطوة طائشة او متهورة تتخذها كوريا الشمالية".

وأضاف ترامب "آمل أن تكون هناك أمور إيجابية فيما يتعلق بمستقبل كوريا الشمالية لكن إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى". و أكد أنه "في غضون ذلك، ستستمر العقوبات الأمريكية القوية وهي أقوى العقوبات المفروضة على الإطلاق، كما ستستمر حملة الضغوط القصوى.

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