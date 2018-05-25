ماذا سيحدث بعد إلغاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



إن إلغاء الرئيس دونالد ترامب لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يؤذن بالعودة إلى الأزمة بين واشنطن وبيونغ يانغ ، لكن قد يكون كلا الطرفين حذرين من ترك الوضع يتصاعد إلى مخاوف من الحرب كما فعلا العام الماضي.

النقاط الرئيسية:

تزايد المخاوف قد يؤدي للخطاب المشحون الحالي ، ولكن قد تكون هناك رغبة متبادلة لمنع تصاعد الموقف

ويقول ترامب إنه منفتح على الدبلوماسية ، وتتطلع كوريا الشمالية إلى الاستفادة من ذوبان الجليد مع كوريا الجنوبية ، كما يقول المحللون

يشك الخبراء في استعداد كيم للتخلي عن الترسانة النووية ، كما يقول ترامب ان من السذاجة الاعتقاد بأنه سيفعل

ومع التبادل الجديد للخطابات المشحونة التي تبعد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من مائدة المفاوضات ، هناك قلق متزايد من إمكانية مطابقة الكلمات بالأفعال.

لكن ترامب يقول إنه يبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية ، وفيما يبدو أن كوريا الشمالية لا تزال تتطلع إلى الاستفادة من ذوبان الجليد مع كوريا الجنوبية ، فإن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكون مقيدة للتعاون بين الدولتين

قد لا يكون التحول السريع في العلاقة بين الدولتين مفاجئًا ، نظرًا للسرعة التي بدت بها العلاقة بينهما تتغير في الآونة الأخيرة.

لكن السؤال الآن هو ما إذا كان الوضع يعود الآن إلى البداية ، أو ما إذا كان هذا التدريب على الاخذ و الرد قد أدى إلى تقدم القضية إلى حد ما و اكسب الجانبين معرفة ببعضهما.

وفي أول رد لبيونغ يانغ على إلغاء ترامب للقمة ، قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي غوان إن البلاد ما زالت مفتوحة لحل القضايا مع الولايات المتحدة "في أي وقت وبأية طريقة".

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية ، قال إن قرار ترامب مؤسف للغاية وأظهر مدى عمق العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، وأظهر مدى السرعة التي يجب أن تتحقق بها القمة لتحسين العلاقات.

لكنه لم يعط أي إشارة إلى أن بيونغ يانغ مستعدة للتخلي عن برنامجها النووي.

إذا قرر الزعيم الكوري الشمالي ردا أكثر قوة على تحرك ترامب ، يمكنه اختبار أحد صواريخه قصيرة المدى أو متوسطة المدى ، وهو ما أحجمت البلاد عن القيام به في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي تواصل فيه التواصل الدبلوماسي ، كما يقول المحللون.

ويمكن أن تقرر كوريا الشمالية أيضا مسارا أكثر خطورة: استئناف الاختبار الذي علقته رسميا الشهر الماضي بشأن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) التي تقول إنها قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

تقدم بيونغ يانغ السريع في هذا المجال هو ما وضع أصلاً ترامب و كيم في مسار تصادمي ، فوفقاً للمسؤولين الأميركيين ، فان هذا التقدم السريع في مرحلة معينة قاد إلى مطالبة البنتاغون لترامب بوضع خيارات لضربة وقائية على موقع نووي أو صاروخي كوري شمالي.

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