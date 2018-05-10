ترامب يعلن عن إعتقال خمسة من أهم قادة تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء القبض على خمسة من كبار قادة تنظيم داعش دون ان يحدد أين تم إعتقالهم.

وكان لواء في جهاز المخابرات العراقي قال إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي يتنقل بين ثلاث مناطق على الحدود العراقية السورية برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص بينهم إبنه وصهره وأبو زيد العراقي وشخص لا لم يفصح عنه , متوقعا استهدافه قريبا بعدما تمكن جهاز المخابرات من إستدراج خمسة من أبرز قياداته و قتل نحو 39 آخرين بغارة جوية داخل سوريا.

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