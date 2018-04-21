الصين ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

أخبار الآن | بكين - الصين (رويترز)



رحبت الصين بإعلانِ كوريا الشمالية وقفَ التجارب النووية، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، مشيرةً إلى أن قرارَ كوريا الشمالية بوقفِ التجارب النووية سيساعدُ على تخفيفِ حدةِ التوتر ونزعِ السلاح النووي بشبهِ الجزيرة الكورية.

ونقلت رويترز عن وسائلِ إعلامٍ رسمية أن كوريا الشمالية ستتوقفُ عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدمُ موقعا للتجاربِ النووية بشمالِ البلاد سعيا لتحقيقِ النموِ الاقتصادي وإحلالِ السلام على شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وأكدت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءً من اليوم السبت 21 أبريل.

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعلان كيم وقف التجارب النووية واعتبره "نبأ سارا للغاية".

وأكد أن بيونغ يانغ وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب نووية رئيسي.

واعرب الرئيس الأميركي عن تطلقه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

وكشف ترمب، الأربعاء، عن زيارة سرية قام بها مدير المخابرات المركزية الاميركية، مايك بومبيو، إلى بيونغ يانغ، واجتماعه سرا مع كم.

وتتناول الاتصالات الرفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ موقع عقد القمة المرتقبة، وموعدها الذي أعلن ترمب أنه سيكون مطلع يونيو/حزيران أو قبل ذلك.

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