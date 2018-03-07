قائد بالحرس الثوري: إنتاج إيران من الصواريخ زاد ثلاثة أمثال

أخبار الآن| طهران - إيران (رويترز)

صرحَ قائدٌ كبير بالحرسِ الثوري الايراني أن ايران زادت إنتاجها من الصواريخ ثلاثةَ أمثالٍ مقارنة بما سبق.

ولم يوضح القائد المدةَ الزمنية التي حدثت خلالها الزيادة وتابع قولَهُ إن برنامجَ الصواريخ الباليستية غيرُ قابلٍ للتفاوض.

أن مسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض أرض.

وجاءت التصريحات على خلفية زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطهران للتأكيد على دعم أوروبا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى.

ونقلت فارس عن البريجادير جنرال أمير علي حاجي زاده، رئيس إدارة الفضاء بالحرس الثوري، عنه قوله أيضا "في الماضي كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا لكن الأمر لم يعد كذلك".

وأضاف في إشارة للصواريخ "إنتاجنا زاد ثلاثة أمثال مقارنة بما سبق".

وتابع أن الحكومة والبرلمان ومسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض أرض.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران يوم الاثنين في مهمة دقيقة للتأكيد مجددا على دعم أوروبا للاتفاق النووي الإيراني الذي فتح اقتصاد إيران على العالم ولتكرار المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في صراعات الشرق الأوسط.

وعكست زيارة لو دريان الجهود الفرنسية لحماية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى.

وهدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق ما لم تساعد الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة عليه في "إصلاحه" بإجبار إيران على تقليص نفوذها في الشرق الأوسط والحد من برنامجها الصاروخي.

وأبلغ مسؤولون إيرانيون كبار لو دريان يوم الاثنين أن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.

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