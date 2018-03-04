ايران تدعو واشنطن لتدمير اسلحتها النووية

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)



أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية مسعود جزائري أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث ٌ عن برنامج ِ الصواريخ الايرانية قبل أن يُدمر الغرب اسلحتَه النووية وصواريخَه بعيدة َ المدى.

وقال جزائري لوكالة إرنا الرسمية للانباء، إن ما تتحدث عنه الولايات المتحدة بشأن تقييد قدرات ايران الصاروخية، ليس سوى أحلام لن تتحقق، على حد تعبيره.

واضاف "ان التفاوض حول الصوارخ الإرانة مشروط بتدمر الاسلحة النووية وصوارخ أمريكا واوروبا البعديدة المدى".

وقال جزائري إن انتقادات الولايات المتحدة لبرنامج الصواريخ الايرانية "تعود لاخفاقاتهم وهزائمهم في المنطقة".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد هدد بالغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين ايران ودول الغرب، اذا لم يتم بذل مزيد من الجهود لكبح برنامج ايران الصاروخي.

وتسعى الحكومات الاوروبية لاسترضاء ترامب والحفاظ على الاتفاق، واعربت عن قلق متزايد إزاء برنامج ايران الصاروخي.

والشهر الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان المتوقع أن يزور ايران الاثنين، إنه يتعين مناقشة برنامج ايران الصاروخي ودورها في نزاعات اقليمية "إذا ما ارادت العودة إلى الاسرة الدولية".

وانتقد علي اكبر ولايتي مستشار السياسة الخارجية للمرشد الاعلى لايران اية الله علي خامنئي، موقف لودريان قبل يومين من لقائهما المتوقع.

وصرح ولايتي لوكالة اسنا شبه الرسمية للانباء ان "برنامج ايران الدفاعي لا يخص دولاً اجنبية مثل فرنسا، ويجب ان لا يقولوا لنا ما هي الصواريخ التي يجب ان نمتلكها. هل نقول لفرنسا كيف تدافع عن نفسها؟".

واضاف "اذا كانت زيارة لودريان تهدف الى تعزيز العلاقات بيننا، فعليه تجنب اتخاذ مواقف سلبية".

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