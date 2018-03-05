14 شخصا من معتقلي الاحتجاجات في إيران قضوا تحت التعذيب

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

أعلنت مصادر إيرانية قتل 14 معتقلًا ممن شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران مؤخرا تحت التعذيب، وسْط دعوة المنظمات الدولية إلى إجراءات عاجلة لوقف عمليات قتل المعتقلين.

يأتي ذلك في وقت تناقش فيه شخصياتٌ سياسية وحقوقية بارزة ونوابُ دوليون، تصاعد عمليات القتل والاضطهاد التي تمارسها طهران.

تم قتل المعتقل قباد أعظمي من أبناء مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، الذي اعتقل يوم 28 فبراير الماضي، تحت التعذيب.

وأبلغ مسؤولون في مخابرات النظام عائلة الضحية أمس بمقتله، مدّعين أنه قد انتحر داخل معتقله بتناول السمّ.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان صحافي أنه بمصرع قباد أعظمي فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين الذين قتلوا تحت التعذيب منذ الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في أواخر العام الماضي 14 معتقلًا.

ودعا المجلس عموم الشعب، لاسيما الشباب وأبناء مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، إلى "الاحتجاج على هذه الجريمة البشعة".. مؤكدًا أن القتل تحت التعذيب مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية، ومطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتل الممنهج للسجناء تحت التعذيب الذي يمارسه النظام.. وداعيًا إياهم إلى القيام بعمل عاجل لوقف هذه "الجرائم النكراء".

وحذر المجلس من أن الصمت والتقاعس حيال قتل 14 معتقلًا سياسيًا تحت التعذيب في غضون شهرين "ليسا إلا تحفيزا لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران على استمرار جرائمه ضد الإنسانية".

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