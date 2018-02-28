ترامب يبحث ملفي إيران ومكافحة الإرهاب مع الإمارات والسعودية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصالين هاتفيين مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي وجه الشكر على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج "التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين".

وكانت الولايات المتحدة هددت بالجنوح إلى إجراء أحادي الجانب ضد إيران، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن.

وقال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "إذا كانت روسيا ستستمر في حماية إيران، فعندها سيتوجب علينا نحن وشركاؤنا اتخاذ إجراءات بمفردنا"، دون تحديد نوع الإجراءات التي تتحدث عنها.

وأضافت هايلي "من الواضح أن هذا التصويت ليس في مصلحة الاتفاق النووي.. إن هذا يؤكد صحة الكثير مما نعتقده بالفعل، وهو أن إيران تحصل على تمرير لسلوكها الخطير وغير القانوني".



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