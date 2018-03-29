موسكو تمهل 60 دبلوماسياً أمريكياً أسبوعاً لمغاردة البلاد

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

أمهلت موسكو الدبلوماسيين الأمريكيين الستين الذين طردتهم كإجراء رد بالمثل على واشنطن حتى الخامس من نيسان/ أبريل لمغادرة روسيا , كما أمهلت القنصلية الأمريكية في سان بطروسبورغ التي أغلقتها يومين لإنهاء خدماتها.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثات مع المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان ديمستورا أكد أن قرارات بلاده جاءت رداً بالمثل على قرارات الولايات المتحدة الامريكية بطرد دبلوماسيين روس.

واضاف لافروف أن موسكو دعت الى عقد إجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الثلاثاء المقبل بسبب أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا.

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