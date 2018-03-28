موسكو ستقيّم عداء الغرب قبل الرد على طرد دبلوماسيين روس

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله الأربعاء, إن موسكو ستقيّم مستويات عداء واشنطن ولندن لها قبل الرد على طرد دبلوماسيين روس

وقامت 23 دولة، بطرد 117 دبلوماسي روسي على خلفية اتهام موسكو بقضية هجوم بغاز أعصاب على عميل مزدوج روسي سابق وابنته في انجلترا.

وكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في صحيفة "ذي تايمز" "لم يقدم هذا العدد من الدول ابدا في الماضي لطرد دبلوماسيين روس" في خطوة اعتبرها بمثابة "ضربة ستحتاج الاستخبارات الروسية لسنوات عدة قبل التعافي منها".

وقال "أعتقد أن أحداث الأمس قد تصبح نقطة تحول"، مضيفا أن "التحالف الغربي اتخذ تحركا حاسما ووحد شركاء بريطانيا صفوفهم في وجه طموحات الكرملين المتهورة".

وتقول روسيا، التي تنفي أي ضلوع لها في هجوم يوم الرابع من مارس آذار، إن التصرفات الغربية ”بادرة استفزازية“، وقالت إنها سترد عليها.

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