السجن مدى الحياة لمعلم في بريطانيا مؤيد لتنظيم داعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب ا)

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن مدى الحياة على معلم يدعى عمر حقي مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي كان يسعى لتكوين ميليشيات من الأطفال وتجنيدهم لشن هجمات إرهابية في المملكة المتحدة.

وقام حقي بتدريب 16 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، باستخدام لعب الأدوار والدعاية لتنظيم داعش.

وكان يخطط لاستخدام الأسلحة والسيارات المفخخة في الهجمات وقام بتجنيد مساعدين من مسجد في شرق لندن.

وامرت المحكمة بسجن "حقي" البالغ من العمر 25 عامًا مدى الحياة بحد أدنى يصل إلى 25 عامًا، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت بحبس شخصين آخرين ساعدا "حقي" لفترات تتراوح بين 12 عامًا و4 أعوام.

من جانبه، قال قاضي المحكمة موجهًا حديثه لحقي "لقد خرقت تعاليم القرآن والإسلام بأفعالك وخرقت أيضًا قوانين الأشخاص المتحضرين آمل أنك تفهم ذلك".

وكان حقي يعرض لقطات فيديو لقطع رؤوس أمام الأطفال وأجبر الصغار على إعادة تمثيل هجمات دموية شهدتها العاصمة البريطانية وجعلهم يقومون بأدوار يدربهم فيها على مهاجمة ضباط الشرطة.

وبالرغم من أنه غير مؤهل للتدريس وتم توظيفه للقيام بأعمال إدارية، قالت الشرطة إن حقي استغل تعليم الدراسات الإسلامية في محاولة لتحويل 110 أطفال للفكر المتشدد في مدرسة إسلامية صغيرة خاصة تسمى "لانترن أوف نوليدج" وفي مدرسة أخرى ملحقة بمسجد (ريبلروود) في شرق لندن.

ومن بين المجموعة، يخضع 35 طفلا حاليا لإجراءات حماية طويلة الأمد تشمل الخدمات الاجتماعية وأجهزة أخرى.

وأدلى ستة من المجموعة بشهادتهم، وقدموا أدلة أثناء محاكمة حقي وشرحوا كيف علمهم أن القتال أمر جيد وكيف أمرهم بأداء تمرينات رياضية لتقوية أجسادهم.

وكشفت التحقيقات أن حقي كان ينوي شن هجمات في مواقع حيوية في العاصمة البريطانية، مثل بيغ بين ومبنى البرلمان، ومطار هيثرو وسفارات ووسائل إعلام.

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