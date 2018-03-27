عملية عسكرية واسعة في ديالى

أخبار الآن | ديالى - العراق (حسام الأحبابي)

أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية واسعة في مناطق شمال شرقي ديالى الواقعة في شمال شرق بغداد لملاحقة آخر فلول داعش الذين هربوا و تخفوا في هذه المناطق.

و أوضح قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح لأخبار الآن أن العملية تشمل محيط ناحية السعدية ولطريق الذي يربطها بمدينة جلولاء وحوض حمرين , مشيراً الى تدمير عدد من مخابئ ومضافات يتخفى فيها فلول داعش وبقاياه المطاردين.

و في رده على سؤال بشأن تأمين الطريق الرابط بين محافظة كركوك و العاصمة بغداد الذي يمر عبر محافظة ديالى أكد الفريق الركن مزهر العزاوي قائلاً "كان هناك إجتماع موسع ضم عدة قيادات من الشرطة و الجيش التابعة لقيادة العمليات المشركة وضعت من خلاله عدة توصيات كان أهمها أن يكون هناك إنتشاراً لقطعات من الجيش و القوات الأمنية على طول هذا الطريق بعد أن تم إستهداف ثمانية أفراد و قتلهم على يد فلول تابعين لتنظيم داعش في بداية الأسبوع الحالي.

و أضاف الفريق الركن العزاوي أنه تم خلال العملية حتى الآن تفكيك عبوات ناسفة فضلا عن قتل ثمانية من فلول داعش وحرق عجلة تابعة لهم أيضاً.

يذكر أن بقايا مسلحي تنظيم داعش تتخذ من حوض حمرين و تلاله ملاذات لها نظراً الى طبيعة المنطقة الجغرافية و صعوبة مرور و تنقل العجلات العسكرية هناك.





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