قتيلان واكثر من مئتي جريح جراء زلزال قوي في تايوان

أخبار الآن | تايبيه - تايوان (أ ف ب)

قضى شخصان وأصيب أكثر من مئتي آخرين بجروح، بعضها بالغة، جراء زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب شرق تايوان مساء الثلاثاء، وفق ما افادت الحكومة.



وأدى الزلزال الى تضرر عدد من المباني ابرزها فندق وبناية سكنية في مدينة هواليين الساحلية التي تعتبر مقصدا سياحيا رئيسيا في الجزيرة، بحسب ما افادت فرق الاطفاء.



كما تضررت خمسة مبان اخرى بدرجة أقل، بينها مستشفى، بحسب المصدر نفسه، فيما بثت محطات التلفزة مشاهد لطرق يملأها الركام وطرق سريعة تشققت.



واظهرت المشاهد أيضا مبنى فندق مارشال وقد مال بشدة، فيما انهار جزء كبير منه على الأرض، واندفع منقذون لانقاذ الاشخاص العالقين داخله او تحت الركام.



واوضح رئيس الوزراء وليام لاي ان القتيلين سقطا في هواليين.



ووقع الزلزال في الساعة 23,50 (15,50 ت غ) على بعد حوالى عشرين كلم شمال شرق ميناء هواليين، بحسب ما اورد المعهد الاميركي للمسح الجيولوجي.



وتعد هواليين الواقعة على الساحل الشرقي الخلاب مقصدا سياحيا مهما في تايوان.



وأكدت رئيس تايوان تساي انغ-وين أن المسعفين في كافة ارجاء البلاد يستعدون لتقديم المساعدة.



وكتبت على صفحتها على فيسبوك "سنبدأ الاغاثة باقصى سرعة".



واظهر بث حي على فيسبوك رافعة تحمل عمال الاغاثة للطبقات المرتفعة من الفندق المنكوب والمائل بزاوية حادة.



واشار مسؤولون من إدارة الإطفاء في هواليين الى انقاذ 28 شخصا من الفندق ومبنى سكني آخر.



وقال احد سكان المدينة "الزلزال قوي جدا ... هناك شقوق في الحائط، حتى الثلاجة تحركت".



ونشر موقع "آبل ديلي" صورا لشخص يطلب المساعدة من نافذة في مبنى اخر فيما كانت حبال تتدلى من سقف منهار من مستشفى مجاور.



واضاف المعهد الاميركي الذي يعتبر مرجعا عالميا حول الهزات الارضية ان الزلزال رصد على عمق محدود يبلغ حوالى 9,4 كلم.



ويأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين بالضبط من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.



وقتل معظم ضحايا زلزال 2016 في بناية سكنية من 16 طابقا انهارت على جانبها ودفن معظم سكانها تحت الركام.



لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في التاريخ الحديث وقع في ايلول/سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.



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