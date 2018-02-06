إغلاق برج ايفل بسبب سوء الاحوال الجوية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

أعلنت إدارةُ برجِ إيفل بفرنسا الثلاثاء اغلاقَ البرجِ أمامَ الزوار حتى إشعارٍ آخر بسببِ سوءِ الأحوالِ الجوية.

يذكرُ ان العاصمة الفرنسية باريس تتعرضُ منذ امس الاثنين لموجةٍ باردة يصحبها هطولٌ كثيف للأمطار والثلوج ومن المتوقع ان تستمرَ حتى الخميس المقبل.

وذكرت إدارة البرج في بيان انه "تم اغلاق البرج بسبب الظروف المناخية السيئة ويسمح بدخول زبائن المطعم الموجود فيه إذا كان لديهم حجز مسبق".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حذرت من تساقط الثلوج بشكل كثيف خلال الايام المقبلة مما قد يؤثر سلبا على الحياة اليومية ويعطل المواصلات وحركة المرور.

وطالبت الهيئة في بيان السكان بالحد من تحركاتهم وتنقلاتهم لاسيما في المناطق الشمالية في الوقت الذي تتأهب فيه السلطات الفرنسية تحسبا لأي فيضان كبير مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر السين.

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