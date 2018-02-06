اصابة 22 شخصا في تصادم بين 44 مركبة بأبوظبي بسبب الضباب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وام)

ادى حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء بين 44 مركبة في حوالي الساعة "الثامنة و8 دقائق " صباحاً على شارع الشيخ محمد بن راشد " طريق ابوظبي دبي" إلى اصابة 22 شخصا بإصابات تنوعت بين البسيطة ومتوسطة والبليغة بسبب الضباب وتدني الرؤية و عدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق. وذلك بحسب بيان لشرطة أبوظبي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ان سرعة استجابة الدوريات المرورية ووصول الباص الميداني ومركبات الاسعاف والانقاذ التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة ومركبات الدفاع المدني وسيارات نقل المركبات" الريكفيري" و اتخاذ الاجراءات الميدانية لتأمين الطريق واخلائه من المركبات المتضررة ..ادى الى عدم تفاقم الحوادث واعادة الطريق الى حالتها الطبيعية .

وأشار الخييلي إلى أن شرطة ابوظبي نفذت خطة الطوارئ أثناء الضباب بإيقاف المركبات والشاحنات وباصات نقل العمال على المواقف الجانبية المخصصة لهم اثناء الضباب ،لافتا الى ان تلك الحوادث وقعت على الرغم من ان شرطة أبوظبي نبهت السائقين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الانتباه واخذ الحيطة والحذر مع توقع تشكل الضباب الذي تختلف نسبته من منطقة لأخرى من حيث الرؤية .

وذكر أن شرطة ابوظبي وبعد وقوع الحادث قامت بإرسال رسائل تحذيرية عبر وسائل الاعلام للسائقين القادمين من دبي على طريق الشيخ محمد بن راشد لضمان عدم وقوع المزيد من الحوادث والاصابات ، وارشادهم الى الطرق البديلة وحثهم على الانتباه والحذر وخفض السرعات والالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وشدد على ضرورة عدم تجاوز المركبات الأخرى و التقليل من سرعة مركباتهم أثناء الضباب و مواصلة القيادة بحذر بالسرعة المناسبة للظروف المحيطة ، و استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة مؤكدا ضرورة مضاعفة المسافة الامنة بين المركبات لأن المركبة تحتاج إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية.

ودعا السائقين إلى عدم استخدم الإشارات الضوئية التحذيرية الأربع أثناء الضباب الا في حالة التوقف التام على الكتف الايمن خارج الطريق و خفض السرعات ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات و عدم التجاوز مشيراً إلى أن الدوائر المحلية لأمارة ابوظبي تطبق نظام الدوام المرن في حالة سوء الأحوال الجوية.

وشدد على ضرورة التزام سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة بإيقاف حركة سيرها في ساعات الذروة على بعض الطرق والشوارع بالإمارة على فترتين صباحية ومسائية، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والمسائية من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء.

من جهة اخرى وفي منطقة الهير بالعين أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات صنفت بـ " المتوسطة والبسيطة "في حادثين مروريين منفصلين بسبب تشكل الضباب.

وذكر العقيد احمد محمد الزيودي مدير إدارة المرور في العين أن الحادثين وقعا عند الساعة الثامنة صباحاً وكان الأول باتجاه الداخل إلى مدينة العين بين 5 مركبات وأسفر عن إصابة شخص واحد بإصابة بسيطة والثاني بين 6 مركبات في الجهة المقابلة من الطريق باتجاه الخارج نتج عنه إصابة شخصين بإصابات متوسطة، فيما لحقت بالمركبات أضرار بسيطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ودعا الزيودي السائقين إلى مراعاة الظروف الجوية السائدة في هذه الأوقات وتوخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات واستخدام المواقف الآمنة خارج الطريق، ومواصلة السير بعد وضوح الرؤية، حفاظاً على سلامة الجميع.