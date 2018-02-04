اليوم العالمي للسرطان.. أرقام مفزعة حول المرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في اليوم العالمي للسرطان.. أشارت منظمة الصحة العالمیة إلى أن كل أسرة في العالم تقریبا تتأثر بالسرطان بطریقة أو بأخرى.

المنظمة قالت إن النجاة من السرطان تتوسع بالنسبة لأكثر السرطانات خطراً، مثل سرطان الكبد والرئة.

وتسجل الدول المتقدمة نسبة أعلى من الإصابة بمختلف أمراض السرطان، البالغ عددها نحو 200، لكن نسبة الشفاء هي الأخرى أعلى بينما هي أقل في الدول النامية.

المنظمة قالت إن مرض السرطان أصبح مسؤولا عن وفاة واحدة تقریبا من بین كل ستة وفیات على الصعید العالمي..

وعن المطقة العربية ووفقاً للإحصاءات المتوفرة، سجلت خلال الفترة نفسها في لبنان 200 حالة سرطانية لكل 100 ألف نسمة، تبعتها مصر ب 15 ألف و500 حالة ، ثم سوريا 14 ألف 0و500 حالة ،أما العراق فقد تم تسجيل 13 ألف و 500 حالة.

وفي دول الخليج سجلت 10 آلاف حالة في الكويت و9 آلاف و 100 حالة في السعودية و82.05 في عمان.

وفي اليمن .. تقدر منظمة الصحة العالمیة أن ھناك 30 ألف مريض جديد بالسرطان في كل عام. في عام 2017 ،مسجلة 500 10 حالة جديدة.

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