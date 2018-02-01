ما الذي يجعل معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان يرتفع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(صحف)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون وجود تقدم في معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان كبيرة خاصة بالنسبة لسرطان الأطفال.

وكشف الباحثون أن معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للأطفال المصابين بأورام المخ، على سبيل المثال، تحسن لمدة خمس سنوات من 54٪ في الفترة 2000-2004 إلى أكثر من 60٪ للفترة 2010-2014.



وذكر التقرير أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان يتزايد فى جميع أنحاء العالم، ولكن هناك فجوات كبيرة بين الدول، فى حين لا تزال بعض السرطانات يصعب علاجها فى كل مكان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "medicalxpress قام الباحثون بتحليل بيانات 71 دولة و 18 نوعا من السرطان.

وفي الولايات المتحدة والدنمارك والسويد وسلوفاكيا، تقدم معدل البقاء على قيد الحياة إلى 80٪ أو أفضل، أما في المكسيك والبرازيل، فقد ظل أقل من 40٪ في الفترة 2010-2014.



وبالمثل، ارتفعت نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات من النوع الأكثر شيوعا من سرطان الدم الليمفاوي الحاد في الأطفال إلى أكثر من 90٪ في كندا والولايات المتحدة وتسع دول أوروبية، لكنها ظلت أقل من 60٪ في الصين والمكسيك.



وقال الباحثون في بيان "هذا يعكس على الأرجح توافر وجودة خدمات التشخيص والعلاج".



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