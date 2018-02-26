حالة طوارئ بعد إنفجار ليستر واستبعاد فرضية الإرهاب

أخبارالآن | بريطانيا (وكالات)

اعلنت الشرطة البريطانية حالة الطوارئ في اعقاب الحادث الضخم الذي وقع في ليستر في بريطانيا. ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا ما يشبه بصوت انفجار، وعرض تسجيل مصور نشر على "تويتر" لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

هذا و أفادت مصادر طبية عن نقل عدد من الجرحى الى المستشفيات في وقت استبعدت وسائل اعلام بريطانية ان يكون الحادث عملا إرهابيا.

وكانت الشرطة البريطانيا قد نصحت المواطنين بالإبتعاد من مكان الإنفجار و عملت على إخلاء 60 منزلا قريبا من موقع الإنفجار و اعلنت حالة الطوارئ.

هذا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد رجال الإطفاء في غرفة للتحكم بمدينة ليستر قوله "تلقينا بلاغا قبل حوالي ساعة بعد تقارير عن انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "كل خدمات الطواريء تتعامل مع هذا (الحادث) حاليا".

واظهرت صور وفيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه متجرا، يمكن رؤيته عن بعد، وتتصاعد منه ألسنة لهب.

اقرأ أيضا:

عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارتين ملغومتين في مقديشو