إندونيسيا ترفع مستوى التحذير بعد نشاط بركان في سومطرة

أخبار الآن | جاكرتا - اندونيسيا - (رويترز)

رفعتْ إندونيسيا مستوى التحذير لرحلاتِ الطيران إلى أعلى درجة، بعد أن نفثَ بركانٌ جبلي على جزيرة سومطرة عمودا من الرماد، في أكبرِ ثورانٍ له هذا العام.

وقد ثار البركان مطلقا غازاً حارقاً لمسافة تجاوزت أربعة كيلومترات أسفل منحدراته، وأكدتْ الوِكالة الوطنية لإدارة الكوارث عدمَ وقوعِ أي إصاباتٍ حتى الآن.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن جبل سينابونغ نفث رماداً بركانياً كثيفاً لمسافة بلغت خمسة كيلومترات في الجو خلال آخر ثوران له، مؤكداً أنه لم تسجل أي إصابات.

يذكر أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2460 متراً، يثور بشكل متقطع منذ آواخر العام 2013، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص. ولا يزال مستوى التحذير من ثوران سينابونغ في أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2015.

يذكر أن جبل أجونغ في جزيرة منتجع بالى نشط أيضاً منذ عدة أشهر، ولكن السلطات خفضت حيز منطقة الخطر من 10 كيلومترات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أربعة كيلومترات في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تراجع نشاطه.

وتقع إندونيسيا في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، وهي منطقة تعرف بكثرة النشاط الزلزالي والبركاني بها. ويوجد في إندونيسيا حالياً نحو 130 بركاناً نشطاً.

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