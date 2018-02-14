هذا هو سبب تفكك محرك طائرة البوينغ 777 فوق المحيط الهادئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عاش مسافرون على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية المتحدة تجربة من الرعب بعدما شاهدوا المحرك الأيمن للطائرة يتفكك خلال رحلة بين سان فرانسيسكو وهونولولو.

من جهتها ذكرت إدارة الطيران الفديرالية أنها ستحقق في الحادثة.

وكالة "رويترز" ذكرت أن لحظة مرعبة عاشها ركاب الرحلة رقم 1175، حين كانت الطائرة تمر فوق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن السبب هو انفجار غلاف أحد المحركات.

رحلة مخيفة تنتهي بسلام بعد تفكك جزء من محرك بوينغ (فيديو)

المتحدث باسم شركة الطيران، تشارلز هوبارت، قال: إن الرحلة رقم 1175، التي كان على متنها أكثر من 370 شخصا، هبطت بسلام في مطار هونولولو الدولي بولاية هاواي الأميركية، بعد ان انفجر غلاف احد المحركات فوق المحيط الهادئ".

وأضاف "أعلن ربان الطائرة حالة طوارئ بعد الشعور باهتزاز المحرك.. لكنهم هبطوا بسلام ودون وقوع إصابات".

وقال مسؤولون إن الركاب على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" تعرضوا، الثلاثاء، لموقف مخيف، حين كانوا متوجهين إلى هونولولو قادمين من سان فرانسيسكو.

وكتبت الراكبة ماريا فالاتشي على حسابها في تويتر "كانت اللحظة الأكثر رعبا في حياتي". وأرفقت التغريدة بصور تظهر محرك الطائرة بدون غطاء.

وأظهرت لقطات مصورة من داخل الطائرة حالة الذعر التي أصيب بها الركاب أثناء عملية الهبوط.

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