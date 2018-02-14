رحلة مخيفة تنتهي بسلام بعد تفكك جزء من محرك بوينغ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة طيران يونيتيد ايرلاينز الامريكية من الهبوط بسلام فى مطار هونولولو الدولي بعد ظهر الثلاثاء 13/2/2018 بعد ان تفكك جزء من محركها وانفصاله عنها فوق المحيط الهادىء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا للخلل الذي تعرض له محرك الطائرة المذكورة، أثناء رحلتها المتجهة من سان فرانسيسكو إلى هاواي ومرورها فوق المحيط.

الى ذلك، ذكرت "رويترز" أن لحظة مرعبة عاشها الركاب حين كانت الطائرة تمر فوق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن السبب هو انفجار غلاف أحد المحركات.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران، تشارلز هوبارت، إن الرحلة رقم 1175، التي كان على متنها أكثر من 370 شخصا، هبطت بسلام في مطار هونولولو الدولي بولاية هاواي الأميركية.

وأضاف "أعلن ربان الطائرة حالة طوارئ بعد الشعور باهتزاز المحرك.. لكنهم هبطوا بسلام ودون وقوع إصابات".

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