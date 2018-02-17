مكماستر يحذر من تزايد قوة شبكة وكلاء إيران

أخبار الآن | ميونيخ - المانيا - (رويترز)

قال هربرت مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي إن إيران تَبني وتُسلح شبكة ً قوية على نحو متزايد من الوُكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يُعقد سنويا اضاف مكماستر أن توسعَ عمليات دعمِ وكلاء إيران في المنطقة هو أكثر ما يثيرُ القلق مُردفا أن الوقت قد حان للتصرف ضد إيران.

وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد سنويا ان ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد... من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".

وتابع مكماستر "ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران".

مكماستر: روايات الناس "توضح تماما" أن الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية

قال إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم السبت إن روايات الناس تشير إلى أن النظام السوري ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي النظام السوري.

وتابع مكماستر أثناء حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "روايات الناس والصور توضح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا".

واستطرد "حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

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