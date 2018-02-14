إصابات بإطلاق نار أمام مقر وكالة الأمن القومي الأمريكي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



اصيب ثلاثة أشخاص، على الأقل، الأربعاء، في عملية إطلاق نار في ولاية ميريلاند في الولايات المتحدة.

وعلم أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من مركز الوكالة للأمن القومي في ميريلاند.

وجاء أن الشرطة اعتقلت شخصا واحدا، وتقوم بالتحقيق في خلفية العملية.

وابلغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء باطلاق النار قرب مقر وكالة الامن القومي بمحيط واشنطن، كما اعلن البيت الابيض.

وقال البيت الابيض "افكارنا وصلواتنا مع كل الذين تأثروا" باطلاق النار.