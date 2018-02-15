العثور على صواريخ حوثية بعيدة المدى في حيس

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

اعلنَ الجيشُ اليمني الأربعاء، أنهُ عثرَ على صواريخ بعيدةِ المدى تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومةِ من إيران، بمحافظةِ الحديدة غربي اليمن .

وأفادَ مصدرٌ ميداني لـ "موقعِ سبتمبر نت" التابعِ للجيشِ اليمني، أن "قواتِ الجيش الوطني عثرت على 11 صاروخاً بعيدِ المدى تابعٍ للانقلابيينَ أثناءَ تمشيطها مواقع تمَ تحريرها غربي مديرية حيس ".

وأوضح المصدر أن الصواريخ التي تم العثور عليها هي 6 صواريخ وزن الصاروخ الواحد 500 كجم، و 5 صواريخ أخرى وزن الصاروخ الواحد200 كجم.

اقرأ أيضا:

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في جبهة نهم

