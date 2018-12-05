بوتين: سنطور صواريخنا إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة النووية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من سباق جديد إلى التسلّح، مشيراً إلى أنّ روسيا ستطّر صواريخ بالستية جديدة متوسطة المدى، إذا انسحبت واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقّعة في 1987 والتي ترعى هذه الأسلحة.

وقال بوتين وفق بيان صادر عن الكرملين، أن شركاءنا الأمريكيين يعتقدون أن الوضع تغيّر كثيراً إلى الدرجة التي بات يتعّن عليهم حيازة مثل هذه الأسلحة.، لافتاً إلى أنه سيفعل الأمر نفسه.

ويأتي رد فعل بوتين غداة تهديدات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اتهم روسيا بانتهاك المعاهدة وأمهلها ستين يوماً للتقّد بها وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها.

وعن تصريح بومبيو، اعتبره بوتين أنه ذر للرماد في العيون، وقال: "اعتقدوا أّننا لن نلاحظ الأمر"، مؤكّداً أن "البنتاغون" خصص بالفعل ميزانية لتطوير صواريخ تحظرها المعاهدة.

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