واشنطن تمهل موسكو 60 يوما للالتزام بالمعاهدة النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



منحت الولايات المتحدة روسيا مهلة 60 يوما للامتثال لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى لعام 1987، وإلا فإنها ستنسحب من المعاهدة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في ختام اجتماع لحلف شمال الأطلسي في مقره في بروكسل "تعلن الولايات المتحدة اليوم أن روسيا انتهكت المعاهدة وسنعلق التزاماتنا في غضون 60 يوما ما لم تف روسيا بالتزاماتها بطريقة كاملة يمكن التحقق منها".

في غضون ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، أن روسيا باتت مسؤولة عن إنقاذ معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة التي هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منها، متهمة موسكو بانتهاك المعاهدة التي أبرمت إبان الحرب الباردة.

ودعا وزراء خارجية دول الحلف الـ 29 في بيان مشترك بعد محادثات في بروكسل "روسيا إلى العودة السريعة إلى الالتزام الكامل الذي يمكن التحقق منه "بالمعاهدة"، والأمر يعود الآن لروسيا للحفاظ على معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة".

وتقول القوى الغربية أن نظام الصواريخ الروسية الذي تم تطويره ونشره خلال السنوات الخميس الأخيرة ينتهك هذه المعاهدة التي ابرمت عام 1987.

في أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة وتبني مخزونها النووي "حتى يعود الناس إلى رشدهم".

لكن ترامب قال، يوم الاثنين، إنه يريد إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ "لوقف سباق الأسلحة الكبير والخارج عن السيطرة".

وشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع الحلف، الثلاثاء، وحصل على تأييد من حلفائه على موقفه المتشدد.

وذكر الوزراء في بيانهم المشترك "لقد بقيت الولايات المتحدة متمسكة تماما بالتزاماتها بموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة منذ سريانها".

اقرأ أيضا:

الناتو يدعم أوكرانيا ويدعو لحل سلمي سياسي مع روسيا