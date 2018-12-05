موسكو تعلن جاهزيتها لبحث المعاهدة النووية

أخبار الآن| موسكو - روسيا (وكالات)

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة الأمريكية في موسكو سلمت روسيا مذكرة، تقول فيها إن واشنطن ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى ما لم تبدأ موسكو الالتزام بها وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة لم تقدم دليلاً حتى الآن على انتهاك موسكو للمعاهدة، لكنها قالت إنها مستعدة لمواصلة بحث الأمر مع واشنطن.

وقالت: " تم تسليم هذه الوثائق لإجراء المزيد من البحث. ومرة أخرى توجد فيها ادعاءات لا أساس لها بشأن انتهاكنا المزعوم لهذه الاتفاقية. قلنا مرارا إن هذا محض تخمين ولم يُقدَم لنا أي دليل". كما منحت الولايات المتحدة روسيا مهلة من 60 يوما، لإثبات براءتها بشأن ما تعتبره واشنطن انتهاكا للمعاهدة المبرمة عام1987، قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

وأنهت المعاهدة، التي وقعها الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، والزعيم السوفيتي، ميخائيل غورباتشيف، سنة 1987، سباق تسلح في أوروبا نجم عنه نشر موسكو صواريخ "إس إس-20" النووية، التي تستهدف عواصم غرب أوروبا.

اقرأ المزيد:

واشنطن تمهل موسكو 60 يوما للالتزام بالمعاهدة النووية