هجوم إلكتروني يعطل عمل صحف أمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسبب هجوم إلكتروني على صحيفة لوس أنجلوس تايمز وغيرها من الصحف الأمريكية الكبرى، في إيقاف الطباعة والتسليم يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر).

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الهجوم أدى إلى تأخير في توزيع صحيفة "التايمز" و "تريبيون" و "صن" وغيرها من الصحف التي تشترك في منصة إنتاج في لوس أنجلوس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الوطني، كاتي والدمان، في بيان لها: "نحن على دراية بتقارير بوقوع حادث تقني محتمل يؤثر على العديد من وكالات الأنباء، ونعمل مع حكومتنا وشركائنا لفهم الوضع بشكل أفضل".

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