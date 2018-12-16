إصابة 40 شخصا بانفجار في سابورو اليابانية

أخبار الآن | دبي - الامارات اعربية المتحدة (وكالات)

أصيب 40 شخصا إثر انفجار وقع داخل حانة في مدينة سابورو شمال اليابان حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي قالت الوكالة إنه أدى إلى انهيار عدد من المباني, لكنها لم تشر الى إحتمالية أن يكون طابع الانفجار إرهابياً.

وأفادت أن الشرطة و رجال الإطفاء اليابانيين يعملون على السيطرة على موقع الانفجار ، و يكافحون ألسنة اللهب , و أطلقوا تحذيرات من إحتمال وقوع انفجار آخر.

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