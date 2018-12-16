مقتل 8 أشخاص في تفجير بمدينة عفرين السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي 8 أشخاص، الأحد، مصرعهم بتفجير في مدينة عفرين السورية، الخاضعة لسيطرة قوات سورية مسلحة معارضة، مدعومة من تركيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجير وقع في أحد أسواق عفرين، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، دون أن يوضح ما إذا أصيب آخرون

ويأتي هذا التفجير بعد أيام قليلة على تفجير سابق في المدينة نفسها، أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت منطقة أخرى خاضعة لسيطرة القوات التركية قد شهدت انفجارا آخر، وأسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا.

ففي الأربعاء الماضي قتل وأصيب 20 شخصا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز بريف حلب الشمالي، فيما وصف بـ"أحدث فلتان أمني" تشهده المناطق التي تسيطر عليها قوات تركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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