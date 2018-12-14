احتجاجات في اليابان على نقل قاعدة أمريكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار استئناف السلطات اليابانية أعمال نقل قاعدة جوية أميركية في جزيرة أوكيناوا , احتجاجات غاضبة من الحاكم المحلي. وعبَّر حاكم المدينة للصحافيين عن شعوره بالغضب الشديد, إزاء بدء أعمال الردم التي تتجاهل رغبة سكان أوكيناوا.

ويطالب أهالي أوكيناوا منذ سنوات بنقل موقع قاعدة فوتينما التي تستخدمها قوات المارينز الأميركية في منطقة مأهولة في الجزيرة بجنوب اليابان، لكنهم يريدون أن يتم نقلها إلى منطقة أخرى في الأرخبيل وليس إلى مكان ناء على الجزيرة وهو ما تفضله الحكومة.

والحاكم المنتخب حديثا يعارض نقل القاعدة داخل أوكيناوا وأثار المسألة في وقت سابق هذا العام مع كل من مسؤولي الحكومة اليابانية وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة. وأظهرت مشاهد ملتقطة من الجو بثها التلفزيون جبلا من الأتربة مكوما على ساحل هينوكو في مدينة نوغو بأوكيناوا، يتم جرفه إلى البحر في إطار أعمال الردم لبناء الموقع الجديد. وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين تظاهروا في المكان، ونزل عدد منهم إلى البحر على مجاديف في محاولة لوقف الأعمال.

المزيد من الأخبار

يونكر يتوقع حصول بريكست بدون اتفاق



