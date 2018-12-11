السترات الصفر ترفض خطاب ماكرون وتهدد بالتصعيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تصعيد جديد من قبل حركة السترات الصفر .. اعتبرت الحركة "تقديمات" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطابه عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع ، مؤكدةً على مواصلة احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها.

في خطوة توحي بتطورات تصعيدية في الشارع .. أعلنت حركة السترات الصفر رفضها "تقديمات" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واعتبرت خطابه عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع.

الحركة أعادت التأكيد على مواصلة احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 مطلبا.

الرئيس الفرنسي من جهته كان قد أعلن رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.

كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهرياً دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.

من جهة ثانية .. أعلن قصر الإليزيه في وقت سابق أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل ممثّلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم "المشاركة في الجهد الجماعي" لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء".

على الطرف الآخر.. دخل اتحاد الطلاب فى فرنسا على خط الأحداث ودعا إلى تنظيم مسيرات حاشدة، تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات للاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

أخبار صحفية كانت قد أكدت أن اتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات اسم "الثلاثاء الأسود" احتجاجا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة فى قطاع التعليم -التى تشمل التغييرات فى المدارس الثانوية والنظام الجامعي، حيث تعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم حيث شملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.

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