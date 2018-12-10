ماكرون: زيادة الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام المقبل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة له اليوم انه لا يمكن للغضب أن يبرر العنف والشغب.

وأضاف أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المقبل وسيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.

كما اكد ماكرون أنه ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المقبل.

وأقر ماكرون بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".

وجاء خطاب ماكرون بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات.

وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.

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